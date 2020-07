Procon encontra divergências de preços e produtos vencidos em farmácias de Campo Grande

O Procon Municipal segue cumprindo com o que determina o decreto municipal. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Após o recebimento de denúncias de consumidores de irregularidades em farmácias da capital, os fiscais do Procon Campo Grande foram fiscalizar os referidos estabelecimentos.

Nas ações das fiscalizações foram encontrados produtos com produtos com divergência de preços, data de validade ilegível e produtos vencidos que estavam impróprios ao consumo. As irregularidades foram comprovadas e foram tomadas as medidas cabíveis e produtos foram descartados/inutilizados.

O Procon Municipal intensificou suas ações de fiscalização para coibir todo tipo de prática abusiva. Para que você possa cuidar da sua saúde, nossas equipes se dedicam para cuidar e garantir o seu direito neste momento de dificuldade para todos.

O Procon Municipal segue cumprindo com o que determina o decreto municipal.

Fiquem de olho em nossas redes sociais e não esqueçam…

Use máscara e se proteja!

Serviço

Consumidor fique atento, você pode entrar em contato com o Procon Campo Grande pelo Fala Campo Grande, http://fala.campogrande.ms.gov.br/ nas redes sociais e no telefone: (67)2020-1231, e no site http://www.campogrande.ms.gov.br/procon/