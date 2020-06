Resultados dos recursos e definitivo são publicados no Diário Oficial

Ao todo, o processo seletivo oferece 31 vagas referente a 10 profissões de nível superior, com salários de R$ 3.412,14 a R$ 6.693,23, de 40 horas semanais - (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (24), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou os resultados dos recursos e definitivo do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde para contratação de profissionais da área da saúde.

Na edição 10.203 do Diário Oficial do Estado (DOE), páginas 47 a 56, consta os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos. A relação apresenta o nome do candidato solicitante, a função concorrida, resultado do recurso e sua motivação, respectivamente.

Já no suplemento II do DOE foram publicados os resultados definitivos das etapas I e II do processo seletivo. No primeiro anexo, são apresentados os candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da pontuação obtida na avaliação curricular, e no segundo anexo constam as solicitações inferidas com a fundamentação.

De acordo com o novo cronograma, nesta quinta-feira (25/06) serão publicados o resultado final e homologação do processo seletivo, bem como, a convocação dos candidatos aprovados para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação.

Ao todo, o processo seletivo oferece 31 vagas referente a 10 profissões de nível superior, com salários de R$ 3.412,14 a R$ 6.693,23, de 40 horas semanais. São vagas para enfermeiros (12), médico – clínica médica (02); biólogos (02), biólogo – entomologia (01); epidemiologista (03); farmacêutico bioquímico (07); médico veterinário (01); fisioterapeuta (01); assistente social (01) e psicólogo (01).