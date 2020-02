Primeiro exame de jovem com suspeita de coronavírus em MS deu negativo, diz Saúde

Gabriel Santana fez uma viagem de 14 dias pela Ásia, passando pela China e Tailândia e teve conexão na Alemanha - Foto: Reprodução/Internet

Resultado do primeiro exame do jovem de 24 anos internado em Ponta Porã com suspeita de coronavírus deu negativo. As amostras foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para uma nova pesquisa.

Segundo nota oficial da SES-MS (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul), os exames deram negativo para oito tipos de vírus respiratórios pesquisados pelo Lacen, entre eles influenza. O teste final deve sair na próxima semana.

O caso

Gabriel Santana fez uma viagem de 14 dias pela Ásia, passando pela China e Tailândia e teve conexão na Alemanha. Ele desembarcou em Guarulhos e veio para Ponta Porã de carro.

Segundo o paciente, ele ficou na China por 1 dia, há cerca de duas semanas, e seu destino era a Tailândia. Ele teria ficado com um resfriado na Alemanha, por conta do clima gelado. “Peguei resfriado na Alemanha por conta do clima muito gelado e quando desembarquei no Brasil, o clima era de muito calor”, explica em aúdio divulgado nas redes sociais.