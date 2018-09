Prevenção ao suicídio é tema de ação voltada a alunos de escola municipal no Santa Luzia

A equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Cox com apoio de profissionais do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Afrodite realizou nesta quarta-feira (26) ação em alusão ao Setembro Amarelo –mês de prevenção e combate ao suicídio – voltada aos alunos do 7º e 8º ano da Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Sales, no bairro Santa Luzia.

Conforme a gerência da UBSF Vila Cox a escola foi escolhida para receber a ação de orientação em virtude de episódios recentes registrados entre alunos de tentativa de suicídio e automutilação, o que gerou preocupação por parte da direção da unidade escolar.

A palestra ministrada pela psicóloga do CAPS, Milena Oliveira Lopes Cândia, envolveu os alunos com abrangência em vários assuntos relacionadas ao tema, de forma dinâmica e participativa.

Alguns alunos ainda receberam orientações individuais e tiveram encaminhamento para o CAPS Infanto Juvenil (CAPS I.J) para que possam iniciar um acompanhamento.

SETEMBRO AMARELO

Durante o todo o mês de setembro a SESAU irá intensificar as ações de prevenção e educação nas unidades básicas de saúde alertando a população sobre o tema.

A pessoa pode procurar ajuda nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de urgência e emergência (CRS ou UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).

As UBSs e UBSFs podem fazer a avaliação, acompanhamento e os encaminhamentos necessários.

Disque 141 ou (67)3383-4112 ou 3383-4113 (GAV) Grupo de Apoio a Vida – antigo CVV.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Campo Grande é a primeira Capital do Centro-Oeste a contar com um Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio que passou a funcionar em 2017. O acompanhamento é feito duas vezes por semana (terça e quarta-feira) por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos e psicólogos.

O programa é voltado às pessoas que eventualmente tenham um histórico (registro) de tentativa de suicídio.

O serviço funciona dentro do Núcleo de Saúde Mental do CEM, que fica localizado na localizado na Travessa Guia Lopes S/N – Bairro São Francisco. As consultas acontecem as terças e quartas-feiras, mediante agendamento.