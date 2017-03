Presidente da Assomasul sugere mais municípios atendidos pela Caravana da Saúde

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), sugeriu nessa segunda-feira (20) a inclusão de mais municípios na segunda edição do programa Caravana da Saúde, do governo do Estado, ao discursar na abertura do “Acolhimento aos Novos Gestores em Saúde de Mato Grosso do Sul”, ocorrida no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

“A gente fica muito feliz em saber que nós vamos ter a segunda edição da Caravana e quero aproveitar para pedir que mais municípios tenham atendimento direto da Caravana, foi feita de forma regionalizada”, disse o dirigente, ao parabenizar ao secretário de Saúde, Nelson Tavares, e o Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) pela realização do evento, que terá sequência nesta terça-feira (21).

Além de destacar a realização do evento, considerando que 80% dos prefeitos e secretários municipais estão iniciando seus mandatos, Caravina fez elogios ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) “pelo enfrentamento ao problema crônico e difícil” que é a saúde pública no Brasil”.

“O governo do Estado, na gestão de Reinaldo Azambuja, saiu do comodismo de só empurrar a saúde pra enfrentar às dificuldades e com ações importantes, como a Caravana da Saúde e o seu legado, aquilo que fica depois das cirurgias e do atendimento nos municípios”, pontuou.

Caravina considerou que a regionalização da saúde, que vem sendo feita pelo governo estadual, é o caminho para minimizar o sofrimento da população sul-mato-grossense, sobretudo, para diminuir o deslocamento de ambulâncias por todo o Estado, referindo-se a transferência de pacientes do interior para a Campo Grande, vindo a superlotar os hospitais da Capital.

“Governador, infelizmente não temos aqui a presença do representante do Ministério da Saúde, mas nós precisamos dizer que os municípios vêm carregando um fardo pesado na questão da saúde pública. Não tem nenhum município aqui que gaste menos de 25% hoje com saúde, quando poderia gastar 15% que seria o limite constitucional”, queixou-se.

O presidente da Assomasul classificou como importante proposta apresentada durante o evento, principalmente em relação ao financiamento do setor, como a diminuição da quantidade de fontes de recursos para investimento.

“Essa mudança vai ser bastante importante também, e aí o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) pode ser parceiro para que seja aprovada pelo Ministério da Saúde, para que os municípios não tenham aquele monte de contas e financiamentos, porque vêm recursos e as vezes você fica impossibilitado de usar por conta dessa prerrogativa, seria importante que acontecesse essa mudança”, elogiou.

Ao finalizar sua fala, Caravina voltou a defender a união de esforços, a parceria institucional entre o estado e os municípios no sentido de fortalecer não apenas a saúde pública, mas outros setores da administração pública a partir de mudanças efetivas no conceito do pacto federativo de modo que o bolo tributário nacional seja distribuído de forma justa entre os entes federativos.

“Eu só quero agradecer a maneira com que o governo do Estado vem conduzindo a saúde e pedir que cada vez mais, juntos, governo do Estado e municípios, cobrando do governo federal, pedindo o apoio de nossa bancada federal, nos podemos fazer uma saúde de mais qualidade em nossos municípios e, pra isso, precisamos que esse pacto federativo, que hoje existe, tão cruel, seja modificado para que os municípios possam receber mais recursos e assim os seus gestores saberem especificamente onde vão gastar para atender melhor a sua população”, concluiu.

O EVENTO

O “Acolhimento aos Novos Gestores em Saúde de Mato Grosso do Sul”, que terá continuidade nesta terça, tem como objetivo apresentar aos gestores o novo modelo de eficiência em gestão do setor, tendo como meta a reestruturação da saúde estadual através da regionalização.

O evento conta com estandes das principais gerências técnicas da Secretaria de Estado de Saúde e das instituições parceiras que acompanham as ações em saúde da Secretaria em seus principais programas.

Os debates serão focados nos principais temas em gestão e ações de saúde, em especial a própria Caravana da Saúde, que este ano contará com a atenção à saúde escolar, com ações em todas as escolas municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira, além dos atendimentos nos estandes, a Secretaria de Estado de Saúde realiza no auditório Manoel de Barros as palestras abordando como tema os modelos de gestão em saúde, gestão por OS (Organizações Sociais) e Administração Hospitalar.

Entre os palestrantes estão o advogado Rubens Naves Junior; o médico e consultor em gestão de serviços de saúde pela Delphos Medicina, Consultoria e Gestão, Dr. César Bortoluzo; o diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas, Eduardo Otoni e a diretora executiva do SIAS (Hospital Sociedade Integral de Assistência Social) de Fátima do Sul, Rosa Conceição.

Participam também dos debates, o secretário Nelson Tavares; a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maria Angélica Benetasso e o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Guimarães Junqueira, além de representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

