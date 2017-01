Preocupação com a febre amarela se justifica, diz vereador de CG

“É importante que as pessoas procurem as unidades de saúde para se imunizarem”, recomenda o vereador Francisco / Assessoria

Os números de casos confirmados de febre amarela no país justifica a preocupação do vereador campo-grandense, Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB). Conforme foi apurado, até a última terça-feira (24), foram confirmados 70 casos da doença, com 40 mortes.

A febre amarela já se espalhou por 3 estados. O avanço da doença é preocupante em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. “A proximidade com MG e SP nos obrigam a redobrar nossas atenções”, justifica o Vereador, realçando que a vacinação previne contra a doença.

Em conversa com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela, o parlamentar do PSB foi informado que a vacinação preventiva contra febre amarela já está sendo realizada, realçando que a municipalidade dispõe de estoque suficiente para atender a demanda.

“É importante que as pessoas procurem as unidades de saúde para se imunizarem”, recomenda o vereador Francisco, lembrando que “a prevenção continua sendo o melhor remédio”.

Recomendação

O Ministério da Saúde recomenda que a vacina contra a febre amarela seja tomada duas vezes. Para crianças, uma dose aos 9 meses e outra, aos 4 anos. Para adultos, o intervalo entre as duas doses deve ser de 10 anos.

Quem for viajar para outro país, vale a regra da Organização Mundial da Saúde, que mudou há pouco tempo e agora só exige uma única dose pela vida toda.

Veja Também

Comentários