Prefeitura repassa mais de R$ 27 milhões ao Hospital de Câncer

O prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP) esteve reunido na sexta-feira (23) com o diretor do Hospital do Câncer, Carlos Alberto Coimbra, para tratar do bloqueio dos recursos do município solicitado judicialmente pela instituição.

A administração municipal repassa mensalmente milhares de reais para o Hospital do Câncer, chegando a R$ 27.924.256,82 em 2016, só em dezembro foram feitos quatro repasses, totalizando R$ 4.223.633,27.

Durante a reunião, também foram apresentadas as dificuldades financeiras e problemas enfrentados pela atual administração, entre eles os bloqueios dos recursos por parte da Solurb, que desfalcaram os cofres municipais. “Estivemos conversando com o desembargador para liberar os recursos do município que estão judicializados. Assim teríamos a tranquilidade para efetuarmos os pagamentos como o 13º dos servidores”.

Bernal ressaltou que tem trabalhado para sanar os problemas de Campo Grande e o respeito que tem pela instituição. “Temos respeito pelo Hospital do Câncer e pelo trabalho que vocês realizam”.

Bloqueio

O bloqueio dos recursos solicitado pela Fundação Carmem Prudente ocorreu dentro do recesso forense do Judiciário, o que na prática para a instituição é inócuo, uma vez que durante o plantão judiciário são vedadas a apreciação de pedidos de depósitos ou levantamento de importâncias em dinheiro, conforme parágrafo segundo do art. 4 do Provimento 383 do Conselho Superior de Magistratura, ou seja, mesmo com recursos do município bloqueados, o Hospital só receberá quando terminar o recesso do Judiciário, em 2017;

Já para o município, esta decisão da justiça, a pedido da direção do Hospital, foi extremamente prejudicial, uma vez que o TJ bloqueou até R$ 1,8 milhões de cada uma das contas da prefeitura, o que totalizou somente nesta quinta-feira (22) mais de R$ 5 milhões bloqueados.

