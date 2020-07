Prefeitura reforça enfrentamento à Covid-19 com desinfecção nas principais ruas do Jardim Noroeste

Objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível - (Foto: Diogo Gonçalves)

Como forma de medida preventiva contra a Covid-19, a Prefeitura de Campo Grande realizou nesta noite de quarta-feira (15), a desinfecção das ruas Vaz de Caminha e Manoel Oliveira Gomes, no Jardim Noroeste, e na entrada do conjunto Maria Aparecida Pedrossian. Antes dos trabalhos de descontaminação, os moradores foram avisados com antecedência com um megafone da GCM (Guarda Municipal de Campo Grande).

Os serviços, realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), completam quatro meses e têm sido realizado em conjunto com a Agetran e a Guarda Civil Metropolitana. O objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto comerciantes quanto clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo. já que são usados produtos químicos durante a ação.

Hoje, os trabalhos foram divididos em duas etapas. Na primeira, os serviços foram realizados na Rua Vaz de Caminha e na segunda, os trabalhos foram concentrados na Rua Manoel Oliveira Gomes.

Para os serviços foram utilizados dois caminhões pipas, cada um com capacidade para 25 mil litros de água e hipoclorito de sódio, dois canhões dispersores, dois vaporizadores e duas bombas costais em cada ação.