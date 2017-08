Prefeitura reforça campanha de conscientização e anuncia novidade no combate ao Aedes

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove, nesta segunda-feira (07), diversas ações em alusão ao Dia Municipal de Combate a Dengue. A concentração será feita na Praça Ary Coelho, a partir de 8h30, onde será anunciado uma novidade a ser implementada pelo Município no combate ao mosquito Aedes aegypti que, além de transmitir a dengue, é responsável por disseminar a zika e chikungunya, entre outras doenças.

Durante a manhã, os agentes de combate a endemias e de saúde irão fazer uma blitz no quadrilátero da Praça Ary Coelho, com distribuição de panfletos e folders, na praça e nos semáforos próximos com demonstração de faixas com o tema no momento que os semáforos estiverem vermelhos.

Também haverá apresentação de grupos de teatros, dos veículos oficias que trabalham diretamente no combate ao mosquito e stand com exposição de maquetes (casa limpa e suja).

As ações em alusão ao Dia Municipal de Combate a Dengue contam com o apoio da Águas de Guariroba; Fiocruz; UFMS (Profª. Juliana Galhardo); Solurb e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

