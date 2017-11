Prefeitura reforça atendimento na Atenção Básica com a convocação de mais 16 médicos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando médicos do Programa Saúde da Família (PSF) inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na Atenção Básica. O edital de convocação nº 39/2017 foi publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do Município (Diogrande), são 16 médicos de saúde da família (PSF) com carga horária semanal de 40 horas.

Os convocados devem se apresentar nesta segunda-feira (13), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), na Sesau, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Confira abaixo a relação de convocados

Leonildo aparecido Perez Junior

Melina Silveira

Iago Davanço Nogueira

Isabella Cristina Gomes Barreto

Marcelo Lourenço Mortari Alves

Mayara Streppel Jabbar

Nathany Fernandes de Abreu

Felipe Luges Francisco

Elaine Aparecida de Araujo Silva Flores

Nádia Meneguesso Calheiros

Thalita Sandim Almeida

Priscila Mayumi de Melo

Djanilson Medeiros dos Santos

Thalita Carnaúba Terra

Rodrigo Azevedo Menezes

Daniel Galvão Vidal