Prefeitura recebe doação de 5 mil protetores faciais que serão utilizados no enfrentamento da Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), está recebendo 5 mil protetores faciais de acrílico (face shield) que serão destinados aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus (Covid-19). A doação é fruto de iniciativa da CoronaVidas Hub MS/Dourados, que é uma rede de solidariedade que reúne mais de 16 instituições e empresas que, trabalham de forma colaborativa.

A doação aconteceu na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) – Rua Eduardo Elias Zahran, 3176, Vila Antonio Vendas – na manhã desta quinta-feira (4). Alem da Assomasul, que é parceira da iniciativa, participaram da ação a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a Unigran, a Fiocruz, a Quimiplast, a ADEPMS, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a Adeagro e Usina Laguna, a Unale, a Inflex, a BPW Dourados e Leilodom, a Sicredi e a SED-MS.

Conforme os especialistas, o escudo facial, aliado ao uso da máscara, contribui para reduzir a exposição e o risco de contaminação entre os profissionais.

É uma importante barreira física contra eventuais gotículas de secreções que possam ir dos pacientes para os profissionais de saúde, o que consequentemente traz mais proteção e segurança para aqueles que estão atuando diretamente na ponta.

Os equipamentos serão distribuídos aos profissionais de toda a rede municipal de Saúde, em especial àqueles que atuam nas unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs), unidades básicas e de saúde da família e agentes de saúde e endemias.

CoronaVidas Hub MS/Dourados

A rede CoronaVidas Hub MS/Dourados objetiva distribuir 30 mil faces shields a profissionais da saúde que atuam na “linha de frente”, abrangendo também profissionais de outros setores, buscando contribuir com enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Os equipamentos serão destinados a unidades e instituições públicas e filantrópicas, prioritariamente do setor da saúde, além de setores de segurança pública, assistência social e administrativo de atendimento ao público. Em um segundo momento, encontram em fase de construção, parcerias institucionais com entidades representativas para o atendimento do setor privado, também com prioridade para a saúde.

Os protetores faciais serão doados, atendendo a demandas dos 79 municípios do Estado, com a logística de distribuição da Assomasul.