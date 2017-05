Prefeitura propõe comissão para melhorar plantões na pediatria

O secretário de saúde, Marcelo Vilela, se reuniu na noite desta quinta-feira (18), no auditório do UPA Coronel Antonino, com os médicos pediatras e clínicos que atendem pediatria na rede municipal de saúde. Durante o encontro, foi proposta a criação de uma comissão que irá discutir a reestruturação no atendimento pediátrico. O objetivo é garantir eficiência nos plantões.

Vilela explicou que há necessidade de aprofundar essas discussões de forma consensual, tendo em vista que existem muitas informações desencontradas, principalmente quanto ao suposto fechamento de algumas unidades de saúde.

“É preciso frisar que nós nunca colocamos em discussão o fechamento dos CRS (Centros Regionais de Saúde), mas sim o remanejamento dos profissionais para unidades referenciais, onde nós teríamos condições de ter escalas cheias com atendimento 24 horas”, ponderou.

Entretanto, Vilela esclareceu que tal decisão não deve ser feita de forma intempestiva e sim construída através de um consenso e com a colaboração dos profissionais que atuam na rede. “Nós estamos querendo construir uma proposta junto com a categoria para que possamos chegar a um entendimento e resolver essa questão da pediatria, que é um problema crônico”, disse.

O secretário ressaltou que, inclusive, o município é alvo de dezenas de ações civis públicas do Ministério Público Estadual, que cobram a presença ou atendimento dos especialistas nas unidades, principalmente durante o período diurno (manhã e tarde).

“Hoje existem nove ações do MPE nos questionando sobre o porquê de não termos pediatra durante o dia nas UPAS e CRSs. É uma questão que eu preciso responder a eles e principalmente a sociedade”, explicou.

O presidente do Sinmed-MS (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), Flávio Freitas, afirmou que o sindicato irá se articular junto aos profissionais para efetivar essa comissão e chegar a um consenso. Sesau e médicos devem ter uma nova reunião na próxima semana.

