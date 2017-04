Prefeitura propõe aumentar para R$6 mil salário base de médicos   

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) encaminhou ao Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed/MS) proposta para elevar o salário base do médico da Rede Municipal de Saúde de R$2.276,00 para cerca de R$6 mil. O indicativo de aumento é uma solução para atender as reivindicações da categoria que alega uma defasagem salarial de mais de 12 anos.

Conforme a proposta da Sesau, os médicos que hoje ganham R$2,2 mil por 12 horas trabalhadas, passarão a ganhar R$6 mil, entretanto terão que cumprir jornada de 24 horas. Os ganhos extras de produtividade que podem elevar o salário do profissional em mais R$2,5 mil, além dos plantões, continuam mantidos.

Na quarta-feira (26), durante reunião com o prefeito Marquinhos Trad e o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, o presidente do Sinmed/MS, Flávio Freitas, sugeriu aumento do salário base para R$4,7 mil, considerando a incorporação das três gratificações que hoje são pagas aos médicos.

Entretanto, a proposta da Sesau eleva ainda mais o salário do profissional, passando de R$2,2 mil para R$6 mil, o que representa um aumento real de cerca de 19%.

Atualmente, a rede municipal de saúde conta com 1.098 médicos, sendo 589 concursados e 509 contratados. Deste total, 1.082 recebem cerca de R$ 5 mil; 472, R$ 10 mil; 273, R$ 15 mil, e 124, acima de R$ 20 mil.

