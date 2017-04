Prefeitura promove ginástica laboral para servidores

Servidores municipais de diversas secretarias se reuniram nesta manhã (4), no Centro Multiuso “O Picolé”, para praticar ginástica laboral – um momento de lazer oferecido pela gestão, com a preocupação de melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

Guiados por um professor de educação física, os presentes fizeram alongamento, exercícios de coordenação, além da interação entre os presentes, num momento de lazer e descontração. A programação terminou com um café da manhã especial.

A servidora Paulina Ferreira, lotada na Secretaria de Gestão, explica como surgiu a iniciativa. “Essa iniciativa foi desenvolvida por meio da Secretaria de Gestão, em conformidade com os objetivos da nossa administração, que é tirar o servidor do ostracismo, evitar a fadiga, o estresse e tornar a vida mais saudável. É isso que estamos tentando fazer, tirar o servidor da rotina diária estressante”.

Já a servidora Andrea Costa Ost, considera muito importante a iniciativa, no sentido de contribuir com a saúde do trabalhador. “É importante quebrarmos a rotina. Muitas vezes não nos damos conta que precisamos dessa pausa, e isso acaba afetando o nosso rendimento, pois o estresse é o pior aliado do bem-estar”, afirma.

Essa ação faz parte de uma série de encontros que serão realizados. O objetivo é implantar a atividade duas vezes por semana, no Paço Municipal, para todos os servidores municipais.

A ginástica laboral trata-se de uma série de exercícios físicos praticados no ambiente de trabalho com o objetivo de colocar o trabalhador em boas condições físicas e mentais para o exercício do trabalho diário.

Dentre os benefícios, é possível elencar os seguintes:

Trabalhar a reeducação postural,

Aliviar o estresse,

Diminuir o sedentarismo;

Aumentar o ânimo para o trabalho;

Promover a saúde;

Aumentar a integração social;

Melhorar o desempenho profissional;

Diminuir as tensões acumuladas no trabalho;

Prevenir lesões e doenças por traumas cumulativos, como as LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e os DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

Diminuir a fadiga visual, corporal e mental por meio das pausas para os exercícios.

O evento de hoje contou com a parceria da Drogasil e Herbalife, com aferição de pressão e teste de glicemia, além de brindes.

