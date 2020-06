Prefeitura promove blitz educativa em 8 pontos do Centro de Campo Grande

(Foto:Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, promoveu blitz educativa no quadrilátero central de Campo Grande. Oito equipes entregaram material educativo com orientações sobre a Covid-19 e aferiram a temperatura da população.

No material impresso havia orientações de como lavar a mão corretamente; adoção de posturas corretas neste momento de pandemia, como: manter distanciamento entre as pessoas, não tocar nariz, boca e olhos; cobrir boca e nariz com o cotovelo ou lenço descartável ao espirrar ou tossir, e o mais importante, onde procurar ajuda.

Caso a pessoa esteja com os sintomas da Covis-19 como tosse, coriza e dificuldade em respirar acione o serviço de teleconsulta no (67) 2020-2170.

E quem puder, fique em casa. Saia apenas para o necessário.

Blitze nos terminais

Mais de 24 mil pessoas foram abordadas e 50 delas, consideradas suspeitas de estarem contaminadas pelo novo coronavírus, realizaram exames de teste rápido durante as blitzeque acontecem desde segunda-feira (1º) ate esta quarta-feira (3) nos terminais de transbordo de Campo Grande.

As blitze aconteceram nos terminais Guaicurus, Morenão, Moreninhas, General Osório, Nova Bahia, Hércules Maymone, Bandeirantes, Aero Rancho e Júlio de Castilho. Durante a abordagem educativa, os fiscais da vigilância sanitária e vigilância ambiental orientavam a população sobre a necessidade do uso de máscaras e questionavam aos passageiros se apresentavam sintomas da doença.

Em todos os testes rápidos realizados nos terminais, os resultados obtidos foram negativos, descartando a possibilidade de que os sintomas apresentados fossem da Covid-19.