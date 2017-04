Prefeitura oferece tratamento gratuito de acupuntura e homeopatia

A Prefeitura Campo Grande oferece terapias alternativas à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os tratamentos gratuitos de acupuntura e homeopatia fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PINPIC) do Ministério da Saúde, que foram expandidas neste ano.

Conforme o Ministério da Saúde, outras terapias alternativas, como a arteterapia, reiki e a musicoterapia, também foram incluídas na PINPIC e estão em fase de estudo para implantação na rede pública municipal de saúde da Capital.

Tais serviços são subsidiados com recursos federais, que são destinados ao Piso de Atenção Básica (PAB) de cada município. A intenção do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, é expandir os serviços ainda este semestre. “Nós queremos melhorar e ofertar para um público maior as terapias alternativas, haja vista que é um serviço bastante restrito”, comenta.

Para estar apto a participar do programa, o paciente deve passar por exames e uma avaliação feita por um médico em uma Unidade Básica de Sáude (UBS) ou Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) da Capital. Os tratamentos de homeopatia e acupuntura são realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), mediante encaminhamento.

