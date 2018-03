Prefeitura nomeia mais 172 aprovados em concurso na área da saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), publicou em edição extra dessa terça-feira (1º), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de candidatos aprovados em concurso realizado em 2016 para diversas funções na área da saúde a fim de reforçar o atendimento na rede pública municipal.

De acordo com os decretos “PE” n. 441, 442, 443 e 444 de 07 de março de 2018, foram nomeados os candidatos aprovados no concurso de 2016, para ocuparem as funções de psicologo, técnico previdenciário, auxiliar de saúde, radiologista odontológico, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo e agentes comunitário de saúde e combate a endemias.

A lista dos nomeados pode ser conferida na edição extra nº 5.167, a partir da página 2, que pode ser acessada no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande