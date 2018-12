Prefeitura nomeia 24 agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e de Saúde (Sesau), publicou na edição desta quarta-feira (12), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de candidatos classificados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) do Concurso Público AGESAU/2016. No total foram 24 candidatos nomeados.

De acordo com o Decreto “PE” n. 3.206, de 11 de dezembro de 2018, os ACS vão atuar nas seguintes unidades de saúde: UBSF São Francisco, Estrela Dalva, Los Angeles, Carlota, Lar do Trabalhador, Vida Nova, Aero Rancho IV e Ana Maria do Couto.

A unidade com mais agentes nomeados é a do Jardim Los Angeles, onde 15 ACSs vão integrar três equipes de Saúde da Família.

O profissional Agente Comunitário de Saúde realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS; estende, também, o acesso da população às ações e serviços de informação, de saúde, promoção social e de proteção da cidadania.

As atribuições designadas ao ACS estão dispostas na Portaria GM/MS nº 1.886, de 18 de dezembro de 1997, e no Decreto Federal nº 3.189, de 04 de outubro de 1999, que fixa diretrizes para o exercício de suas atividades, possibilitando uma proposição qualitativa de suas ações e evidenciando um perfil profissional que concentra atividades na promoção da saúde, seja pela prevenção de doenças, seja pela mobilização de recursos e práticas sociais de promoção da vida e cidadania ou mesmo pela orientação de indivíduos, grupos e populações, com características de educação popular em saúde e acompanhamento de famílias.

Atualmente, a Prefeitura de Campo Grande tem 1.387 agentes comunitários de saúde e 217 agentes de combate a endemias, que têm trabalhado bastante para a redução de casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Confira a relação de nomeados: