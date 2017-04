Prefeitura nomeia 133 profissionais de saúde aprovados em concurso

Decreto publicado na página 10 da edição desta terça-feira, dia 18, do Diário Oficial (Diogrande), traz a nomeação de 133 profissionais da área de saúde aprovados em concurso de provas e títulos de 2013 e que foram convocados no mês passado para compor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Entre os nomeados estão 42 médicos que serão fundamentais para suprir parte do déficit existente na Rede Pública Municipal de Saúde.

Conforme a publicação, foram nomeados 28 técnicos de enfermagem; 41 assistentes de serviços de saúde; 22 enfermeiros; 16 médicos clínicos plantonistas; 10 pediatras ; 9 médicos PSF 40H; 3 psiquiatras plantonistas; 1 médico PSF 20h; 1 clinico ambulatorial; 1 médico infectologista e 1 médico neurologista.

Para o secretário de Saúde Marcelo Vilela a convocação destes profissionais é extremamente importante no processo de reestruturação do atendimento, principalmente na urgência e emergência.

Com a convocação dos aprovados em concurso, o município também tem a possibilidade de contratar novos profissionais, o que deve ocorrer ainda neste semestre.

