Prefeitura monta força-tarefa e inicia mutirão de limpeza em ceinfs e escolas municipais

Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos estará empenhada na limpeza dos pátios de todas as escolas e centros de educação infantil. Já pensando no volta às aulas as equipes se preparam com cerca de 150 trabalhadores e a utilização de 12 caminhões e quatro pá carregadeiras.

Nesta segunda-feira (9), o trabalho começou em quatro frentes. As escolas municipais Rafaela Abrão (Centro de Atendimento Integral à Criança), localizada no Aero Rancho; Marina Couto Forte, no Bairro Guanandi; José Mauro Messias da Silva, na Moreninha IV e Aldo de Queiróz, na Cidade Morena receberam os trabalhadores.

No CAIC Rafael Abrão, as equipes começaram chegar antes da 8 horas da manhã e iniciaram de imediato a limpeza do pátio tomado pela vegetação.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, pontua que o objetivo é preparar os quase 200 estabelecimentos de ensino para receber os alunos a partir de 6 de fevereiro, quando começa o ano letivo de 2017.

A limpeza e manutenção também será uma medida preventiva de combate aos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. De todos os locais serão retirados garrafas, copos descartáveis ou qualquer recipiente de água que possa criar o ambiente para proliferação de larvas do mosquito.

Além desses serviços, a secretaria fará a troca de lâmpadas queimadas na parte externa dos prédios e nas ruas que ficam no entorno das escolas.

