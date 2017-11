Prefeitura leva atendimento médico e de enfermagem a alunos de escolas e Ceinfs da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Programa Saúde na Escola, está levando ações de promoção à saúde e atendimento médico para os alunos das escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinf’s) do Município. O trabalho é feito por meio de parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, e executado pelos profissionais das unidades de saúde. Nesta quinta-feira (23), os atendimentos foram realizados pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Universitário, no Ceinf Georgina Ramires da Silva, localizado no residencial Bethaville.

A parceria das duas secretarias visa atender todas as unidades de ensino do Município, mas tem como prioridade os Ceinfs, conforme preconiza o protocolo de assistência do Ministério da Saúde. Já as escolas de ensino fundamental, cada unidade básica de saúde da família (UBSF) deve atender as escolas municipais e estaduais que estão no seu território de atuação.

Nas ações do PSE são desenvolvidas diversas avaliações, incluindo a verificação da caderneta de vacinação e específico para a visão, onde é aplicado o Teste de Snellen.

Na ação realizada nesta quinta-feira, 94 crianças foram avaliadas pela equipe multidisciplinar composta por enfermeiros e médicos, incluíndo o berçário.

Identificada alguma patologia ou problema mais grave, as crianças são encaminhas para atendimento com especialista.