Prefeitura lamenta agressão à médica na Upa Leblon

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) lamenta a agressão sofrida por uma médica plantonista da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Leblon – na noite desta quarta-feira (22). Ações efetivas estão sendo tomadas para dar mais segurança a estes profissionais.

O assunto, inclusive, foi tema de audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande na manhã de hoje, onde foi reforçado pelo secretário de Saúde do município, Marcelo Vilela, que também é médico e atua no serviço público há mais de 20 anos, que episódios como este não podem mais ocorrer.

Estamos passando por um momento delicado. Não só os profissionais de saúde, mas todos os servidores públicos, desempenham as suas funções dentro de suas limitações com um único propósito: dar um atendimento de qualidade para a população. A Sesau reforça que prestou todo atendimento necessário a profissional e se colocou à disposição através da assessoria jurídica e demais setores da pasta que irão colaborar na apuração do caso.

Veja Também

Comentários