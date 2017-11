Prefeitura intensifica visitas domiciliares e promove mutirão para eliminar focos do Aedes

As visitas nas residências têm caráter educativo, pois 80% dos focos do mosquito estão em objetos comuns dentro das casas - Divulgação

Para prevenir a proliferação do Aedes aegypti no período de chuva, a Prefeitura de Campo Grande está intensificando as visitas nas residências, orientando os moradores para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Hoje pela manhã, os agentes comunitários de saúde (ACS), agentes comunitários de endemias (ACE) e os enfermeiros da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Itamaracá realizaram um mutirão de limpeza no bairro contra a dengue.

O trabalho executado pelos agentes consiste na vistoria dos quintais que é feita na companhia dos moradores e também na orientação sobre como manter os locais livres do Aedes.

A intensificação do trabalho deve permanecer enquanto durar o período de chuvas, principalmente em áreas mais críticas e pontos estratégicos como próximo de escolas, comércios e regiões do bairro com terrenos baldios. Conforme o último Levantamento Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LiRaa) divulgado em outubro, 60% dos bairros de Campo Grande estão com o nível de infestação em estado de alerta e três estão em risco: Jardim Noroeste, Cidade Morena e Moreninhas.

As visitas nas residências têm caráter educativo, pois 80% dos focos do mosquito estão em objetos comuns dentro das casas, como pneus, caixa d’água, vaso de planta, piscina, baldes, tanques, vasos de plantas, vasos sanitários, latas, lona plástica, ralo e até bebedouros de animais.

Parceria com o Estado vai equipar agentes

A partir do próximo mês, os agentes de saúde de Campo Grande devem começar a receber novos uniformes e bolsas de trabalho entregues simbolicamente nesta quinta-feira pelo Governo do Estado aos 79 municípios durante o lançamento do Plano Estadual de Contingência ao Aedes aegypti 2017 / 2018, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Além dos Equipamentos de Proteção e Uso Pessoal (EPIs), a Capital também foi contemplada com um computador de mesa.

A solenidade contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, do secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela e do prefeito Marquinhos Trad.

“Nós enquanto Poder Público estamos intensificando as ações para conter o avanço da proliferação do mosquito, mas é preciso que a população também nos ajude nesta luta e faça a sua parte, considerando que 80% dos focos estão dentro das casas. É preciso que todos nós estejamos unidos nesta guerra contra o mosquito”, conclamou o prefeito.