Prefeitura inicia campanha de prevenção as ISTs/AIDS durante o Carnaval

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande (Sesau), inicia neste sábado (03) a campanha de prevenção e combate a IST/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis), voltada ao Carnaval 2018. As ações estão programadas para ocorrer durante 7 dias da maior manifestação popular e a previsão é distribuir 500 mil preservativos fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Como no ano anterior, a campanha deste começa pelo “Esquenta”, que vai visitar os ensaios da escola de samba Unidos da Vila Carvalho e Igrejinha, Bloco Calcinha Molhada e estabelecimentos comerciais parceiros para distribuição de preservativos e materiais informativos.

No dia 10, acontecem simultaneamente duas blitz na Avenida Afonso Pena, com o cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e 14 de Julho. Na mesma data, haverá distribuição de preservativos e material informativo no Bloco Cordão Valu e estabelecimentos parceiros.

Entre os dias 11 e 13 a mobilização acontece no Desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa, principais clubes e bares da cidade, blocos de carnaval na Esplanada Ferroviária e Praça Aquidauana e no Grito de Carnaval na Praça do Rádio.

Segundo a coordenadora de programas IST/AIDS e hepatites virais da SESAU, Denise Leite Lima, a “expectativa é sensibilizar e conscientizar a população para o uso adequado do preservativo para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e a necessidade da realização do teste rápido no diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno”.

Para encerrar a Campanha 2018, a programação inclui a mobilização de conscientização no dia 17, com distribuição de material no

Outras atividades foram programadas e devem acontecer no período pós-carnaval para incentivar a população a procurar as unidades básicas de saúde para a realização dos testes rápidos.