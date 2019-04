Prefeitura inaugura playground na Clínica da Família do Portal Caiobá

O secretário de Sáude José Mauro Filho durante discurso. (Foto: SESAU).

A Prefeitura de Campo Grande entregou neste sábado (27) mais um “playground” com 12 brinquedos instalado na Clínica da Família do bairro Portal Caiobá, através de uma parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Essa é a terceira estrutura entregue de um total de 40 que devem ser instaladas em diversos bairros da cidade com o objetivo de estimular o acesso ao espaço público de modo saudável e seguro.

Anfitrião da tarde, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforçou a necessidade do investimentos em instrumentos de socialização e da integração entre comunidade e unidade de saúde, sendo a estrutura de lazer disposta à população uma importante ferramenta neste processo. Ele fez questão de enaltecer a importância das parcerias com o Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho.

“Através desse apoio foi possível proporcionar que essa estrutura fosse disponibilizada e agregada à unidade que atende uma população de mais de 18 mil pessoas, sendo mais uma opção de lazer e socialização para os moradores aqui da região”, disse.

O procurador do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPTMS), Leontino Ferreira de Lima Junior, destaca que a parceria e o investimentos nas ferramentas de inclusão tem por objetivo afastar as crianças e adolescentes do trabalho infantil e da marginalização, realizando ações de melhoria na qualidade de vida de toda a população.

“Além de proporcionar uma alternativa de lazer para essa comunidade, enxergamos neste trabalho uma ferramenta de inclusão e socialização de crianças e adolescentes, principalmente daqueles que vivem em situação de maior vunerabilidade”, disse.

A dona de casa Roziani Yasmin de Moraes, 21 anos, aprovou a iniciativa que será bem aproveitada pelos usuários da unidade de saúde e moradores da região.

“Nossas crianças tem poucas opções de lazer, então isso aqui vai ser maravilhoso para nós, principalmente porque foi construído dentro da unidade. É algo a mais para nós moradores. Enquanto os pais fazem exercícios na academia aqui do lado podemos deixar nossos filhos brincando no parquinho”, comemorou.

O playground ocupada uma área de 168m² e conta com 12 equipamentos, quatro balanços, duas gangorras, um escorregador, tubo, escada de cordas, abrigo duplo, casinha e barras horizontais. Ao todo o convênio visa à instalação de 40 playgrounds em diversos bairros da cidade.

A Clínica da Família do Portal Caiobá abrange os bairros Portal Caiobá I, Rancho Alegre I, Rancho Alegre II, Rancho Alegre III, Rancho Alegre IV, Residencial Bela Laguna, Lagoa Park, São João da Lagoa, Serra Azul e Ouro Verde, totalizando mais de 18 mil pessoas na área de cobertura.

O evento contou com a presença do chefe de Gabinete do Prefeito Alex de Oliveira Gonçalves e de superintendentes, coordenadores e servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).