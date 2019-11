Prefeitura inaugura Laboratório Municipal de Controle da Qualidade da Água

A análise da água é realizada por meio amostral e coletada no cavalete de locais de grande circulação de pessoas e de atendimento público - Foto: Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou na tarde desta quinta-feira (07) o espaço para funcionamento do Laboratório Municipal de Controle da Qualidade de Água, que tem por objetivo garantir que a qualidade da água consumida pela população de campo-grandense seja de boa qualidade, cumprindo ainda com mais uma das metas estabelecidas no Plano de Governo para a área da saúde. A estrutura funciona dentro do Laboratório Central (LabCen) e está vinculada a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

Durante o ato de entrega, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do funcionamento do laboratório para o controle da qualidade da água o que, consequentemente, reflete na saúde da população, além de atender as legislações vigentes, sendo necessários mais de dois anos de adequações.

“Estamos devolvendo esse serviço para a população campo-grandense , cumprindo com uma de nossas metas que é dar transparência e fazer o controle efetivo da qualidade da água”, ponderou.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, explicou que o exame da água, principalmente daquela destinada ao consumo humano, é de fundamental importância para se ter certeza de que a água distribuída é de confiança, se está isenta de microrganismos ou substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas.

“Através da análise que é feita em nosso laboratório vamos assegurar que a água que as pessoas estão consumindo seja de boa qualidade, seguindo ainda as recomendações do Ministério da Saúde”, complementou.

A análise da água é realizada por meio amostral e coletada no cavalete de locais de grande circulação de pessoas e de atendimento público, como: escolas Municipais, unidades de saúde, centros comerciais, praças e parques públicos.

Para atender o parâmetro amostral determinado por legislação, são necessárias 636 amostras anuais analisadas em Campo Grande. Dentro das análises, é avaliada a turbidez, coliformes totais e fecais, fluoretação (presença de flúor) e outras características físico-químicas, como odor e cor.

A Ouvidoria da SESAU recebe as reclamações sobre a qualidade da água fornecida pela concessionária de abastecimento através do número: 3314-9955. Devido a prioridade da demanda, que inclui principalmente risco à vida de outras pessoas, as reclamações são encaminhadas imediatamente à Coordenadoria de Vigilância Ambiental (CVA) para as devidas providências.