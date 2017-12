Consultório odontopediátrico é inaugurado nesta quarta

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) inaugura, nesta quarta-feira (20), a partir das 9 horas, o consultório odontopediátrico (odontologia infantil especializada), que acolherá o servidor municipal e seus dependentes com futuros projetos como odontologia para bebês e odontologia pré-natal entre outros.

O novo formato de atendimento odontológico é para o beneficiário do Servimed. Uma sala apenas para urgências odontológicas vem atender pedido antigo dos portadores do plano de assistência, ou seja, agora o IMPCG, que é o primeiro plano de saúde de Campo Grande oferece um serviço de pronto atendimento em urgências odontológicas das 7 horas da manhã às 21 horas ininterruptamente de segunda a sexta.

Também será inaugurada uma sala de perícia e auditoria Odontológica, que tem como objetivo aumentar a qualidade dos tratamentos odontológicos oferecidos.

Para a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), Camila Nascimento de Oliveira, a instalação do consultório se deve graça a administração humanizada do prefeito Marquinhos Trad. “O prefeito vem fazendo, já em seu primeiro ano de governo essas inovações sem acrescentar um centavo no bolso do servidor, apenas através de uma gestão eficiente com responsabilidade”, completa Camila.

Serviço:

Evento: Inauguração do consultório odontopediatrico

Horário: A partir das 9 horas

Local: Sede do IMPCG

Endereço: Travessa Pires de Matos, 50, Bairro Amambai.