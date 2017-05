Prefeitura inaugura 1º CAPS Infanto-juvenil 24 h do Centro-Oeste; terceiro do país

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), inaugurou na manhã desta segunda-feira (15), o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPS IJ) especializado no atendimento de crianças e adolescentes do Centro- Oeste com funcionamento 24 horas por dia. A unidade localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, n.3272 – Antigo CRS Guanandi – bairro Guanandi – é a terceira a ofertar esse tipo de atendimento no país. As outras duas unidades estão localizadas no Estado de São Paulo.

Segundo a coordenadora de Saúde Mental da SESAU, Ana Carolina Guimarães, a partir desta qualificação, a unidade passa a ofertar oito leitos de internação, sendo quatro masculinos e quatro femininos.

“O objetivo é atender crianças e adolescentes com até 18 anos comprometidos psiquicamente, como por exemplo autismo, psicoses, neuroses graves e todos que estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais, por conta da condição psíquica”, complementa Ana Carolina.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela ressaltou a importância de ampliar esse tipo de atendimento principalmente por oferecer uma retaguarda noturna para crianças e adolescentes, proporcionando a reintegração à sociedade e garantindo a cidadania e os direitos dessas pessoas.

“Hoje estamos comemorando uma conquista muito grande. Quando nós falamos em Saúde, nós temos que pensar muito além da oferta de atendimento e medicação, por exemplo. É preciso oportunizar que as pessoas se sintam acolhidas e tenham uma estrutura física e suporte para serem bem atendidas”, disse.

Vilela reforçou ainda que com a unidade funcionando 24 horas será possível desafogar os demais serviços. Atualmente, as crianças e adolescentes que precisavam de atendimento de urgência eram encaminhadas ao CAPS Aero Rancho e sujeitos ao atendimento misto, junto com os adultos.

“Com essa unidade, o paciente não vai precisar ficar procurando atendimento. Caso ele ainda não seja acompanhado, basta ir até um Centro Regional de Saúde (CRS) que ele será encaminhado para cá”, disse. Atualmente, Campo Grande conta com 6 unidades de Atendimento Psicossocial, sendo quatro com funcionamento 24 horas.

Polo de Cultura

O CAPS IJ Guanandi também foi à primeira unidade de Campo Grande a ter inaugurado um espaço cultural através parceria entre a SESAU e Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR). A unidade passa a ter uma sala de leitura/gibiteca que faz parte do projeto Culturalmente.

Conforme a secretária adjunta da SECTUR, Laura Miranda, a intenção é levar este projeto para as outras seis unidades de atendimento psicossocial do município a fim de oportunizar, principalmente para as crianças e adolescentes, o processo de inclusão e socialização através da arte.

