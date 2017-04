Prefeitura implanta projeto piloto de acolhimento em unidades de saúde 24h

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por iniciativa da Secretaria de Saúde (Sesau) e da Ouvidoria-Geral do Município, implantou o projeto piloto de acolhimento nas unidades de atendimento 24 horas. A partir desta sexta-feira (28), as UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon passam a contar com os colaboradores que farão a recepção dos pacientes.

As quatro unidades foram escolhidas por representarem mais da metade dos atendimentos de urgência e emergência nas UPAs e Centros Regionais de Saúde (CRS). Ao todo são 16 colaboradores distribuídos nas unidades, entre às 6h e às 18h.

O objetivo do projeto é oferecer informações, tirar dúvidas e encaminhar os usuários acolhidos para as salas de atendimento e solucionar a demanda. Os profissionais não substituem a triagem realizada pelos enfermeiros e o atendimento médico nas unidades, mas oferecem ao paciente esclarecimento quanto ao fluxo dos procedimentos.

Os colaboradores escalados para o acolhimento já trabalham nos serviços administrativos das unidades ou na própria Sesau. Eles receberam uma capacitação sobre quais são as atribuições principais e como deve ser a abordagem ao paciente.

Eles devem atuar de acordo com o comportamento e linguagem para o acolhimento, oferecer informações sobre a unidade e a rede de atendimento da Sesau, além de orientar e encaminhar os pacientes para cada área de prestação do serviço.

O projeto deve atender as demais unidades em breve, contudo passará por avaliações para ajustar e melhorar os procedimentos e a abordagem adotada.

