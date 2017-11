Prefeitura fecha o cerco contra o Aedes e inicia varredura em prédios públicos

Secretário de Saúde Marcelo Vilela operando o Drone.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), iniciou um trabalho de vistoria para identificar potenciais criadouros e eliminar eventuais focos do Aedes aegypti – transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya – nos prédios públicos da Capital. As ações executadas de forma programada deverão obedecer a um cronograma pré-estabelecido e, diante da necessidade, contarão com o auxílio de um Drone (veículo aéreo não tripulado) para garantir a eficácia no mapeamento de áreas inacessíveis.

O primeiro local a ser vistoriado foi o ginásio Guanandizão – no bairro Amambaí -onde foi feita uma varredura aérea com o uso do Drone para identificar possíveis focos no telhado do prédio e realizado o trabalho de contenção e bloqueio coordenado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar.

Através das imagens captadas pelo veículo aéreo foi possível identificar um ponto de retenção de água na calha ocasionado devido à obstrução do duto de passagem por materiais orgânicos distintos (folhas, galhos, terra e até fezes de pássaros), tornando o local um criadouro em potencial do Aedes aegypti.

“Com a chegada das chuvas aumento nossa preocupação quanto à proliferação do Aedes aegypti que é vetor da Dengue, Zika e Chikungunya, entre outras doenças. Nós enquanto Poder Público estamos fazendo a nossa parte e olhando para os nossos quintais que são os prédios públicos e secretarias, mas é preciso reforçar que a população também precisa fazer a sua parte. Esse é o momento de nos unirmos nessa guerra contra o mosquito para evitar que amanhã você, um familiar ou ente querido seja acometido por alguma doença provocada por ele”, destacou o secretário de Saúde, Marcelo Vilela.

Conforme os dados do último Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LiRaa) divulgado em outubro, 80% dos focos do mosquito foram encontrados dentro das residências em materiais inservíveis comuns, ou seja, passíveis de descarte na coleta seletiva doméstica.

Assim como as ações nos bairros, a intenção é intensificar também as vistorias nos prédios públicos e áreas de responsabilidade da prefeitura a partir do próximo mês.

Além das visitações feitas pelos agentes comunitários de saúde executadas dentro da rotina, o serviço de borrifação a Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como “Fumacê”, tem sido utilizado com mais frequência como mais uma arma contra o Aedes.

Tais ações executadas pela Prefeitura de Campo Grande ao longo do ano, garantiram que os casos notificados de Dengue, Zika e Chikungunya fossem reduzidos em cerca de 90% este ano em relação ao mesmo período (janeiro a outubro) do ano passado.