Prefeitura fará força-tarefa contra o mosquito da Dengue durante o feriado de Carnaval

A partir deste sábado (02) mais de 60 agentes estarão mobilizados no combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ação faz parte do Plano de Contingência estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) frente ao aumento no número de casos de dengue no município. Conforme a programação, o mutirão terá início às 07h no bairro Moreninhas. A concentração será no parque Jacques da Luz.

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Eliasze Guimarães, o trabalho deve se estender até terça-feira (5) nos bairros com alto índice de notificação. A moreninha, por exemplo, 1.160 notificações de dengue para cada 100 mil habitantes.

“Isso preocupa porque nos mostra que há uma probabilidade muito grande das pessoas ficarem doentes naquele local. Por isso a necessidade de reforçar o trabalho a fim de evitar que isso ocorra”, disse.

Além da Moreninha, encontram-se com alto índice de casos notificados os bairros Centro-Oeste, Los Angeles, Veraneio e Jardim Noroeste.

De janeiro até o dia 26 de fevereiro foram notificados em Campo Grande 6.414 casos de dengue. O número expressivo coloca o município em situação de epidemia da doença, considerando o limite de 300 casos para cada 100 mil habitantes.

Fumacê

Paralelo ao serviço de campo dos agentes de saúde durante o período o combate ao aedes também será reforçado com o fumacê.

Por conta do aumento no número de casos, a prefeitura determinou um aumento de três para nove equipes que estão rodando as sete regiões da cidade diariamente.