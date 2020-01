Prefeitura entrega viatura nova e revitalização da base do SAMU em Anhanduí

O veículo Mercedes Benz tipo furgão avaliado em aproximadamente R$180 mil é fruto de doação do Ministério da Saúde - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande entregou na manhã desta segunda-feira (27) uma Viatura de Suporte Intermediário e a obra de revitalização da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Distrito de Anhanduí. O veículo Mercedes Benz tipo furgão avaliado em aproximadamente R$180 mil é fruto de doação do Ministério da Saúde.

A coordenadora do SAMU Regional Campo Grande Maithê Vendas Galhardo destaca que a entrega da nova viatura e a revitalização da base representam mais uma conquista e um salto de qualidade para o serviço. A ambulância utilizada até então possuí mais de cinco anos.

“Ganha o serviço e ganha a população. Com uma viatura nova se reduz significativamente a possibilidade de baixa o que, por sua vez, garante a efetividade e continuidade dos atendimentos. Além disso, a revitalização e melhoria da estrutura da base reflete no trabalho dos servidores’ que aqui atuam 24 horas por dia e 7 dias da semana “, complementa.

A Viatura de Suporte Intermediário é tripulada por enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista.

A coordenadora explica que quando há necessidade e conforme a gravidade do caso, ocorre o envio de unidade móvel avançada para dar apoio aos usuários do distrito.

O sub-prefeito do Distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, destaca o compromisso da gestão em atender às reivindicações da comunidade proporcionando um melhor aparelhamento dos serviços de saúde.

“É um sonho que se tornou realidade. Há tempos estamos pleiteando essa nova viatura junto a Secretaria de Saúde e felizmente estamos sendo atendidos, graças ao empenho do prefeito (Marquinhos Trad), do secretário de Saúde (José Mauro Filho) e do Ministério da Saúde, através do ministro Luiz Henrique Mandetta. Quem ganha é a população de Anhanduí”, destaca.

Novos investimentos

O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho anunciou que ainda este ano o Distrito de Anhanduí deve ser contemplado com uma nova viatura do SAMU 4×4 e com a reforma da unidade de saúde.

“Desta forma vamos garantir que a população de Anhanduí seja melhor assistida”, finaliza.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Eduardo Cury, William Maksoud e Enfermeiro Fritz, Conselho Municipal de Saúde, líderes comunitários, superintendentes, coordenadores e servidores da SESAU.

No ano passado, unidade móvel de Anhanduí atendeu 444 ocorrências.