Prefeitura e Hospital para servidores públicos sem unem nas ações contra o aedes

Cassems e prefeitura fecharam hoje uma importante parceria para reforçar as ações de combate ao aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A entidade assegurou apoio financeiro às ações coordenadas pela Sesau e prefeitura. Em contrapartida, o município irá contribuir com um projeto piloto da Cassems, envolvendo seus beneficiários, na área da medicina preventiva.

O prefeito destacou a importância dessa parceria, principalmente pela dificuldade dos repasses financeiros por parte do Governo Federal.

“Sabemos que hoje a busca por recursos tem sido algo muito difícil lá em Brasília e, quando a gente vê uma empresa, uma entidade, uma mão amiga como essa do Ricardo Ayache, simbolizada por todos os funcionários públicos, é sempre bem vinda. Essa atitude vai fortalecer nossas ações e, principalmente, ajudar-nos a levar informação para toda a população. Com isso, conseguiremos cada vez mais conscientizar as pessoas das consequências maléficas que essas doenças trazem para todos nós”, ressaltou Marquinhos Trad.

A parceria da Cassems prevê repasse de R$ 320 mil em quatro parcelas de R$ 80 mil para a prefeitura reforçar as ações de prevenção e combate ao mosquito aedes aegypti. Ricardo Ayache falou da satisfação em contribuir com a população da Capital, por meio da prefeitura, e espera ampliar as parcerias com o município.

“Nos sentimos honrados em poder ajudar a cidade de Campo Grande. O prefeito veio hoje com muita humildade pedir o nosso apoio e, a partir desse primeiro passo, esperamos ampliar as parcerias, em projetos que atenda a toda população. É muito importante que todos os segmentos da sociedade se unam em prol da cidade de Campo Grande, que está cansada de sofrer”, ponderou o presidente da Cassems.

Ao explicar o projeto que a entidade irá lançar na área da saúde preventiva, Ayache vislumbrou a possibilidade de estender as ações para toda a população da Capital.

“Pedimos ao prefeito a permissão de utilizar o Parque Airton Senna por alguns meses, para desenvolver uma série de medidas envolvendo beneficiários da Cassems, na busca da prevenção de doenças, principalmente as cardiovasculares. Será feito um acompanhamento desde o controle de peso, cuidados com alimentação, entre outros fatores. É um programa bastante amplo, que envolve toda a nossa equipe multidisciplinar e, sendo bem encaminhado, iremos ampliar essas atividades para muitas outras centenas de beneficiários. Quem sabe, podemos estudar a ampliação dessa parceria com a prefeitura, no sentido de estender essas ações para atingir um maior número de pessoas”, ressaltou o presidente da Cassems.

Acompanhado do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o prefeito Marquinhos Trad aproveitou a agenda desta tarde para visitar as alas do hospital da Cassems, em Campo Grande.

