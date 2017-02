Prefeitura distribuiu 100 mil preservativos em 5 dias de campanha pré-carnaval

A equipe de prevenção e combate a IST/AIDS da Secretaria de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) distribuiu 100 mil preservativos em cinco dias da campanha voltada para o Carnaval 2017. O balanço parcial compreende o período desde a última quinta (16) até esta segunda-feira, dia 20.

Além das 1,5 mil abordagens corpo a corpo com foliões nos ensaios das escolas de samba, a equipe distribuiu camisinhas em pontos estratégicos, como bares, boates, lanchonetes e empresas. Também foram distribuídos mais de 3 mil panfletos informativos.

São 30 profissionais (enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, motoristas e técnicos administrativos) engajados na campanha deste ano e que já visitaram 15 bairros da cidade.

As ONGs participam das ações realizando testes rápidos de fluído oral nas pessoas que demonstram interesse. Até o momento, nenhum resultado positivo para HIV foi confirmado.

Ainda estão programadas ações em diversos pontos de Campo Grande, que inclui a realização de duas blitz na Avenida Afonso Pena, no cruzamento com as ruas 13 de maio e Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (23), além da distribuição de preservativos e orientações nos desfiles das escolas de samba, principais blocos carnavalescos e os tradicionais bailes nos clubes.

Cronograma – Campanha Carnaval 2017

21/02 – Terça-feira: Ensaio Unidos do São Francisco, das 18h às 00h.

22/02 – Quarta-feira: Principais bares da cidade, das 18h às 00h.

23/02 – Quinta-feira: Equipe 1 – Blitz Av. Afonso Pena com a 13 de maio, das 18h às 00hs

23/02 – Quinta-feira: Equipe 2 – Blitz Av. Afonso Pena com a Rio Grande do Sul, das 18h às 22h

23/02 – Quinta-Feira: Bloco Evoé Baco (Praça dos Imigrantes e Orla Ferroviária), das 22h às 02h

24/02 – Sexta-feira: Principais bares, das 18h às 00h.

25/02 – Sábado: Principais clubes, das 14h às 21h

25/02 – Sábado: Cordão Valú, das 21h às 01h.

26/02 – Domingo: Desfile dos blocos e cordões na Estação Ferroviária, das 18h às 03h.

27/02 – Segunda-feira: Desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa, das 18h às 02h.

27/02 – Segunda-feira: Grito de Carnaval na Praça do Rádio, das 18h às 02h.

27/05 – Segunda-feira: Bloco Capivara Blasé na Estação Ferroviária, das 18h às 02h.

28/02 – Terça-feira: Desfile das Escolas de Sambas na Praça do Papa, das 18h às 02h.

28/02 – Terça-feira: Grito de Carnaval na Praça do Rádio, das 19h às 22h

28/02 – Terça-feira: Cordão da Valú na Estação Ferroviária, das 14h às 19h.

04/03 – Sábado: Enterro dos Ossos e Bloco Capivara Blasé na Esplanada Ferroviária, das 14h às 01h.

