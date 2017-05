Prefeitura disponibiliza trailer na Praça Ary Coelho para vacinar contra Gripe

A Campanha de Vacinação contra a Gripe conta a partir desta segunda-feira (08) com um Trailer montado na Praça Ary Coelho para imunizar a população do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS). O Objetivo da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) é atender a população que reside nas imediações e aqueles que passarem pelo local.

Este é o único posto de vacinação que atenderá fora das unidades básicas de saúde e vai funcionar das 7h30 às 17h, até o dia 20 de maio. Somente no Dia das Mães (14) o local não estará atendendo.

“Estamos abrindo mais este posto de vacinação e nos preparando para o Dia D de Vacinação, que acontece no próximo sábado (13). As equipes escaladas para atender na Praça Ary Coelho está preparada para imunizar mais de 1 mil pessoas por dia”, explicou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, enfermeira Mariah Barros.

Grupo de risco



O MS recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

Documentos

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.

Veja Também

Comentários