Prefeitura define estratégias para campanha de vacinação contra Influenza

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) realizou na tarde desta sexta-feira (31), uma reunião técnica sobre a Campanha Influenza 2017. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e contou com a presença de gerentes de unidades de saúde e de técnicos das salas de vacina.

Além dos profissionais da Sesau, estiverem presentes representantes do Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, para discutirem ações do cronograma de vacinação da influenza no município.

“Somente a população elegível e apta para receberem a dose serão vacinadas neste primeiro momento. Nosso objetivo é atender os grupos determinados pelo Ministério da Saúde (MS) e evitar que haja questionamentos futuros em relação à campanha”, frisou a coordenadora do CVE, Mariah Barros.

Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e, inclusos pelo MS neste ano, os professores do ensino básico das escolas públicas e privadas.

