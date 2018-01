Prefeitura de Figueirão abre processo seletivo com três vagas na Saúde

O processo de seleção simplificada constará de uma única etapa, correspondente à análise de currículo, documentos e entrevista - Arquivo

A prefeitura de Figueirão abre seleção temporária para profissionais da área de saúde. São três vagas: Agente Comunitário de Saúde (R$ 1.152,00), Técnico em Enfermagem (R$ 1.690,03) e Eletricista (R$ 2.007,83).

As inscrições serão realizadas no dia 10 de janeiro, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Gerência de Recursos Humanos, localizada na Avenida Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, Figueirão – MS.

O processo de seleção simplificada constará de uma única etapa, correspondente à análise de currículo, documentos e entrevista.

Confira o edital no link http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/materia/C7E9CD40