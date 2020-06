Prefeitura de Campo Grande realiza blitz sanitárias educativas contra o coronavírus

Já no período da tarde as equipes realizarão a ação de orientação no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro. - Foto: Denilson Secreta

A campanha que teve início nesta segunda-feira (01) e acontecerá até dia 05, tem o intuito de orientar sobre a importância do uso de máscaras. Pela manhã, equipes da saúde, da educação e voluntários realizaram aferições de temperatura e testes rápidos em usuários do transporte coletivo nos terminais Morenão, Guaicurus e Moreninhas. Atualmente, nestes locais passam aproximadamente cerca 10.350 pessoas entre 5h as 8h da manhã.

Já no período da tarde as equipes realizarão a ação de orientação no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro.

Cronograma:

Terça – Feria (02):Manhã: Terminais General Osório, Nova Bahia, Hércules Maymone.

Tarde: Gerônimo de Albuquerque – Bairro Nova Lima.

Quarta-Feira (03):

Manhã: Terminais Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho.

Tarde: Rua Barueri – Bairro Moreninhas.

Quinta-feira (04):

Manhã: Rua 14 de Julho esquina com Avenida Afonso Pena – Centro.

Sexta-feira (05)

Manhã: Rua da Divisão – Bairro Parati.