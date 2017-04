Prefeitura de Campo Grande convoca clínicos e pediatras

A prefeitura de Campo Grande convocou na quarta-feira (12), 43 médicos que estavam na relação de profissionais interessados em trabalhar no município. A relação completa pode ser conferida na edição extra do Diário Oficial.

A convocação é para preenchimento de vagas do cadastro de médicos temporários. Ao todo são: 34 clínicos gerais, três pediatras e seis médicos da saúde da família.

Os convocados têm até três dias úteis, a partir da data de convocação, para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Bahia, no Centro de Campo Grande, com a documentação prevista no edital. O candidato que não se apresentar será considerado como desistente.

Veja Também

Comentários