Prefeitura corrige distorções em plantões de fim de ano e beneficia servidores da área da saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), que funcionam em escala de 24 horas - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e servidores de nível médio e fundamental da Rede Pública Municipal de Saúde serão beneficiados com aumento na remuneração dos chamados plantões eventuais a serem realizados nos dias 24, 25 de dezembro e nos dias 31 dezembro e 01 de janeiro (feriados Natal e Ano Novo), conforme Decreto 13373/2017 publicado na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Município (Diogrande), em substituição ao Decreto 12519/2014.

O decreto corrige distorções de mais de três anos e altera a classificação funcional dos profissionais, bem como as eventuais remunerações, além de flexibilizar a carga horária, conforme demonstrativo abaixo.

Tal medida se torna um incentivo a mais para os profissionais assumiram os postos de trabalho, considerando que os chamados plantões eventuais são facultativos, assim garantindo a assistência necessária à população, principalmente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), que funcionam em escala de 24 horas.