Prefeitura convoca novos médicos para reforçar atendimento nas unidades de saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou nesta quinta-feira (04), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital 09/2020, convocando 39 médicos inscritos no cadastro temporário, que irão reforçar o atendimento nas unidades de saúde da Capital.

De acordo com o Edital, estão sendo convocados 15 médicos para atendimento ambulatorial 40h, 12 médicos para atendimento ambulatorial 24h, 1 psiquiatra 24h e 11 médicos plantonistas 24h.

Os candidatos estão sendo convocados devem se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – SGTE, da Sesau, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, nesta Capital, para providências relativas ao início das atividades laborais, de acordo com o cronograma preparado pela SESAU, observando data e horário estipulados, devido à situação de Emergência no Município de Campo Grande em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) instituída pelo Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020.

Caso o candidato não possa comparecer no período definido, deverá entrar em contato com a SGTE através dos telefones: 2020-1662/1663 para reagendamento e demais orientações.

As datas de apresentação, os nomes dos candidatos convocados e demais orientações estão no edital publicado no Diogrande.

Os candidatos poderão conferir a publicação na íntegra, acessando a edição nº 5.894 do Diogrande no link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.