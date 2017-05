Prefeitura convoca novos médicos e chega a 117 chamados neste ano

A Prefeitura de Campo Grande está convocando mais 12 médicos para compor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), conforme publicação feita na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande. Somente nos últimos três meses ( março, abril e maio), 117 profissionais foram chamados para atuar da rede pública municipal de Saúde.

A publicação do Diogrande desta sexta-feira traz a convocação de 12 médicos, sendo 9 plantonistas clinico geral com carga horária de 12 horas semanais; 2 pediatras ambulatorial 20 horas e 1 médico neurologista 12 horas. A contração destes profissionais será feira em regime temporário, com vigência de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período, em observância ao Edital N.15/2015, de 05 de março de 2015. Os mesmos devem se apresentar em no máximo três dias na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro.

Reforço

Desde o mês de março, quando se deu inicio a convocação dos profissionais, mais de 117 médicos foram chamados até agora para reforçar as escalas de plantão das unidades 24 horas (UPAS e CRSs) e também o atendimento na Atenção Básica (UBS e UBSF). Deste total, 50 são concursados e 67 contratados. Atualmente, o município conta com 1.093 médicos.

