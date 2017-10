Prefeitura convoca médicos plantonistas e especialistas para reforçar atendimento

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando 34 médicos plantonistas e especialistas inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na Rede Pública de Saúde. O edital de convocação nº 24/2017 foi publicado na edição desta quinta-feira (05) do Diário Oficial do Município (Diogrande). Até agora, 524 profissionais, entre concursados e contratados, já foram convocados.

Conforme a publicação, estão sendo convocados 29 médicos clínico-geral plantonistas com carga horária de 24 horas semanais. Estes profissionais vão contribuir para reforçar as escalas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Centros Regionais de Saúde (CRSs).

O edital traz ainda o chamamento de cinco médicos especialistas, sendo dois ultrassonografista; 1 radiologista; 1 neurologista e 1 angiologista, ambos com carga horária de 24 horas semanais.

Os convocados devem se apresentar em no máximo três dias uteis a contar da data de hoje, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE),, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

A relação e o cronograma descrito na publicação podem ser conferidos no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/diogrande.

