Prefeitura convoca médicos plantonistas e de saúde da família para reforçar atendimentos

A vigência de contratação dos profissionais é de seis meses podendo ser prorrogado por tempo igual ou superior diante da disponibilidade de vagas - Divulgação/PMCG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES), está convocando os candidatos selecionados pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), para exercerem o cargo de médico plantonista e Programa Saúde da Família (PSF). As convocações foram publicadas na edição desta sexta-feira (28) do Diário Oficial do município (Diogrande).

Estão sendo convocados quatro médicos plantonistas, sendo três com carga horária de 24 horas e 1 de 12 horas e dois médicos PSF com jornada de 40 horas semanais.

PLANTONISTA 24 HORAS

Dalva Carolina de Almeida Dias

Taisa Godoy Guzzela

Auriane Lorena Alves Pinheiro de Oliveira

PLANTONISTA 12 HORAS

Jackeline Forbat Araújo

PSF 40 HORAS

Leonardo Heron Candido

Thiago Nascimento dos Santos

A vigência de contratação dos profissionais é de seis meses podendo ser prorrogado por tempo igual ou superior diante da disponibilidade de vagas. A edição do Diogrande de hoje traz ainda a renovação de contrato de outros 10 profissionais.