Reforço de 33 médicos é convocado para prestar atendimento nas unidades de saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), está convocando mais 33 médicos inscritos no Cadastro Temporário, para compor o quadro de servidores e reforçar o atendimento nas unidades de saúde do Município. O edital de convocação foi publicado na edição desta terça-feira (08) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme Edital n. 19/2017, publicado na página 10 do Diogrande, estão sendo convocados 15 médicos clínico-geral para atendimento ambulatorial 20h; dois médicos pediatras 20h; 1 (um)ginecologista e obstetra e 15 médicos do programa Saúde da Família – PSF 40h.

Os candidatos devem se apresentar entre os dias 08 e 09 de agosto, de 8h as 10h30 e de 13h às 17h, horas na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação desta Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro – para providências relativas ao início das atividades laborais.

Reforço

De março até agora, 379 profissionais, entre concursados e contratados, foram convocados para reforçar o atendimento nas unidades de saúde do Município.

O secretário de Saúde Marcelo Luiz Brandão Vilela, afirma que tais convocações são de suma importância no processo de reorganização do atendimento, principalmente na atenção básica, onde se há uma necessidade maior de alocar profissionais para evitar que as unidades de urgência e emergência fiquem sobrecarregadas.

“Nós precisamos fortalecer as nossas unidades básicas para que possamos dar um atendimento de qualidade para a população e evitar esse cenário que estamos vivendo hoje. Praticamente 70% dos pacientes que estão nas unidades de urgência poderiam ser atendidos nas unidades básicas e através dessa organização a gente vai conseguir oferecer o atendimento de qualidade perto da casa das pessoas”, pondera.

Inscrições abertas

As inscrições para o processo seletivo simplificado de criação do cadastro reserva para a contratação temporária de médicos continuam abertas.

Os profissionais interessados devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica e realizar a inscrição. O Edital de Convocação para o Cadastro Reserva foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) do dia 28 de junho de 2017.

