Prefeitura convoca mais 11 médicos plantonistas para reforçar atendimento nas UPAS e CRSs

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convoca mais 11 médicos plantonistas inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na Rede Pública de Saúde. O edital de convocação nº 27/2017 foi publicado na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial do Município (Diogrande). Até agora, 590 profissionais, entre concursados e contratados, já foram convocados.

Conforme a publicação de hoje, os 11 médicos clínico-geral plantonistas deverão cumprir 24 horas de trabalho semanais. Estes profissionais vão contribuir para reforçar as escalas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Os convocados devem se apresentar ainda nesta segunda-feira (16), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Confira a relação dos convocados:

MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL- 24 HORAS/SEMANAIS

JULIANO RODRIGUES NETO

JORGE ALBERTO SAKAI FUJIMOTO

JOSE JERONIMO PIRES DE ALMEIDA ASSIS

FERNANDO GARNICA TORRICO

CLAUDIA ERIKA HERRERA COSSIO

IGRAINE CRISTINA PASSONE DE MEDEIROS

FERNANDO LEMOS OLIBONE

ALINNE MURAKAMI GUADALUPE

JAMES DA SILVA NUNES

JAWAD NAIL SAFA

JULIANA VIEIRA RABELO O

Os profissionais convocados precisam apresentar diversos documentos comprobatórios para inicio das atividades. A relação completa pode ser conferida no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/diogrande, na edição nº 5030, página 4.

