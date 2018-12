Prefeitura convoca inscritos para contratação de profissionais da saúde

Os candidatos devem comparecer ao auditório do ISMAC - Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES), esta convocando os candidatos inscritos em processo seletivo simplificado para contratação temporária de enfermeiros, assistente social, técnicos de enfermagem e radiologia. Os editais completos com a relação dos documentos e cronograma de apresentação podem ser conferidos acessando a edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial do Município (Diogrande): http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Conforme a publicação estão sendo convocados 50 candidatos inscritos no processo para contratação de enfermeiros, 10 assistente social, 100 técnicos de enfermagem e 30 técnicos em radiologia, totalizando 190 profissionais convocados.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Os candidatos devem comparecer ao auditório do ISMAC – Rua 25 de dezembro, n. 262 em data e horário pré-estabelecido munido de toda a documentação requerida de acordo com o referido edital.

Abaixo cronograma

Enfermeiro

Data: 17 de dezembro de 2018 – 08 horas e 30 minutos.

Técnico em radiologia

Data: 17 de dezembro de 2018 – 08 horas e 30 minutos.

Assistente Social

Data: 17 de dezembro de 2018 – 14 horas.