Prefeitura convoca enfermeiros inscritos em processo de contratação para apresentação de documentos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e Saúde, está convocando quatro candidatos selecionados no Processo Seletivo Simplificado – Programa de Contração Temporária de Enfermeiros – para apresentação da documentação necessária para investidura no cargo. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Município (Diogrande) desta sexta-feira (30) a partir da página 4.

Conforme a publicação, estão sendo convocados os candidatos: Ideuza Ferreira da Silva, Eliane Garcia de Souza, Luciene Martins Xarão e Sidnei dos Santos Lira, classificados da 159ª a 162ª posição.

A entrega da documentação e apresentação deve acontecer no dia 3 dezembro, próxima segunda-feira, a partir de 09h, na Gerência de Movimentação e Lotação – GEMOL – localizada na Avenida Afonso Pena – 3.297.

Técnico

A edição de hoje do Diogrande traz ainda a convocação da candidata Sara da Silva inscrita no processo de contração de Técnico de Enfermagem. Ela deverá se apresentar também na GEMOL às 09h de segunda-feira, dia 03.