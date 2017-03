Prefeitura convoca 63 médicos e mais 113 profissionais da saúde aprovados em concurso

A posse ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da nomeação / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande divulgou na edição desta sexta-feira (24), do Diário Oficial (Diogrande), edital de convocação de médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e assistentes de serviço de saúde aprovados em concurso público de provas e títulos de 2013. É possível conferir a lista acessando a versão eletrônica do diário através do seguinte endereço: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

A lista de chamada é composta por 26 médicos plantonistas, 1 endocrinologista, 1 infectologista, 1 neurologista, 14 pediatras, 5 psiquiatras, 1 reumatologista, 2 médicos para o Programa Saúde da Família (PSF) 20h, 12 médicos PFS 40h, 59 assistentes de serviço de saúde, 35 técnicos de enfermagem e 19 farmacêuticos.

Os profissionais relacionados terão que comparecer, em um prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação do edital, na Escola de Governo do Município, localizada na avenida Ernesto Geisel, 4009, para receberem orientações sobre o processo de nomeação e posse. Conforme o edital, a posse ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da nomeação.

