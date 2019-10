Prefeitura convoca 13 novos médicos para reforçar atendimento à população

Foi publicada na edição de hoje (07) do Diário Oficial de Campo Grande a convocação de mais 13 médicos, dentre plantonistas e especialistas. Esses profissionais irão reforçar o atendimento à população nas unidades de saúde.

A publicação divulgou o nome dos candidatos que estavam no Cadastro de Médicos Temporários e foram selecionados para assumir novas vagas. Os profissionais irão trabalhar com cargas horárias semanais que variam de 12 a 48 horas.

Foram convocados dois médicos infectologistas, um para adultos e outro pediátrico, que irão trabalhar em uma carga de 12 horas por semana, dois plantonistas atendendo 24 horas por semana e um plantonista residente com carga semanal de 12 horas.

Também foi chamado um pediatra, que atenderá 24 horas por semana, quatro médicos ambulatoriais com carga semana de 24 horas cada, um com carga de 40 horas e outro de 48 horas semanais.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Saúde num prazo de até três dias úteis com a documentação exigida em mãos para finalizarem a contratação. Aqueles que não se apresentarem serão considerados desistentes e, para participar novamente do processo seletivo, deverão se inscrever novamente no cadastro de médicos temporários.